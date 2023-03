Zulu ispira il suprematismo bianco? Michael Caine duro:'Un mucchio di st******e'

Michael Caine non ha perso tempo e ha risposto alle recenti critiche nei confronti del kolossal bellico Zulu, uscito nelle sale nel 1964. Secondo i detrattori, il film con protagonista l'attore britannico ispirerebbe il suprematismo bianco. Una lettura rigettata completamente da Caine, che ha usato espressioni molto dure.

Intervistato da The Spectator, Caine ha dichiarato:"Questo è il più grande mucchio di st******e che abbia mai sentito. Non ci sono film che desidererei non aver fatto. Sono stato pagato per tutti".



Michael Caine aveva annunciato il ritiro dalla recitazione ma in realtà l'attore prosegue a lavorare sul grande schermo. Parlando del film 'incriminato', ha ricordato in che modo ottenne il ruolo per Zulu. Il regista lo vide esibirsi in un teatro del West End di Londra:"Un regista americano [Cy Endfield] che era tra il pubblico mi ha visto e mi ha dato una parte nel film Zulu da elegante ufficiale. Mi ha reso una star e non sono più salito sul palco".



Zulu si ispira ad una vicenda realmente accaduta nel gennaio 1879, una battaglia tra l'esercito inglese e il gruppo etnico africano degli Zulu nel corso del conflitto anglo-zulu di quell'anno. Cento soldati britannici sono contrapposti ad oltre 4.000 guerrieri Zulu.



Nel cast del film anche Stanley Baker e Jack Hawkins. Qualche settimana fa è scomparso Dario Penne, noto doppiatore tra gli altri anche di Michael Caine, al quale prestò la voce anche nella trilogia de Il cavaliere oscuro e in Inception.