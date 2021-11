Zorro, scelto il regista e sceneggiatore del reboot cyberpunk

Sono trascorsi sedici anni dall'ultima volta che abbiamo visto Zorro in live action, quando Martin Campbell diresse Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones nel sequel del campione d'incassi precedente uscito nel 1998. Tuttavia non sono mancati progetti e idee intorno a Zorro e ora sono giunte novità dall'adattamento cyberpunk.

Quest'ultimo non è da confondersi con il reboot al femminile sviluppato da Robert Rodriguez e Sofia Vergara per NBC.

Si tratta di un altro progetto e Deadline ha confermato la produzione di un reboot del lungometraggio, con Alex Rivera pronto a dirigere e scrivere questo Zorro 2.0.



Tuttavia sarà una versione molto particolare, che potrebbe scontentare i cosiddetti puristi del personaggio; l'eroe sarà infatti un giovane hacker irregolare, Oscar de la Vega, che si fa chiamare... z0rr0.

Coinvolto in una cospirazione che minaccia sia la sua famiglia che il mondo in generale, l'uomo mascherato è ancora costretto a fare i conti con un'entità governativa losca che ha attaccato sua madre in un intrigo volto ad incorporare il controllo delle frontiere e la sorveglianza che rispecchia i tempi in cui viviamo.



Zorro 2.0 è creato per immaginare un classico dello schermo in una versione thriller cyberpunk con elementi sociopolitici e fantascientifici.

Nel 2016 era stato annunciato un progetto di Zorro diretto da Jonas Cuarón, con protagonista Gael García Bernal.