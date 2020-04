Zorro, Robert Rogriduez voleva farne un film post-apocalittico

Zorro l'abbiamo visto in tutte le salse, nel corso degli anni: senza scomodare le numerose serie TV animate e live action, ci basta ricordare che il primo film in cui apparve il personaggio celebra quest'anno il suo centesimo compleanno e che da quel momento in poi si è perso il conto delle trasposizioni.

Attualmente, però, il fascino del celebre spadaccino mascherato sembra non essere più quello di una volta: è dal 2005, anno del deludente The Legend of Zorro con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones, che sul grande schermo non si vede un film dedicato all'eroe californiano.

Merito, probabilmente, proprio dello scarso successo che riscosse all'epoca il sequel del ben più fortunato La Maschera di Zorro risalente a qualche anno prima: ciò che non tutti sanno, però, è che dopo il flop al botteghino qualcuno a noi ben noto si presentò alla produzione con un'idea per rimettere definitivamente a nuovo un personaggio forse ormai un po' stantio.

Stiamo parlando di Robert Rodriguez, che nel 2005 avanzò la proposta di un film su Zorro ambientato in un futuro post-apocalittico: una sorta di Ken il Guerriero con maschera e spada se vogliamo, idea che però piacque non entusiasmare i produttori. Erano gli anni di Batman Begins, e l'idea più quotata (ma comunque mai realizzata) era quella di metter su un origin movie proprio sulla scia del film di Nolan.

Cosa ne dite? Vi sarebbe piaciuto uno Zorro diretto dal regista di Sin City o pensate che avrebbe eccessivamente snaturato il personaggio? Nel frattempo l'ultimo Zorro di cui abbiamo memoria, Antonio Banderas, si è preso le sue soddisfazioni agli Oscar di quest'anno.