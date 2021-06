Zorro, Fede Alvarez in trattative per dirigere il reboot targato Sony Pictures

Forse finalmente i tempi sono maturi per un reboot di Zorro e l’avvio di un nuovo franchise cinematografico. Sembra infatti che il regista Fede Alvarez sia in trattative per dirigere un reboot targato Sony Pictures.

Zorro è stato creato dallo scrittore Johnston McCulley nel 1919, apparendo in romanzi e racconti ambientati nel Pueblo di Los Angeles in California durante l'era della California spagnola che si svolge tra il 1781-1821.

Zorro è un vigilante mascherato con una doppia identità e sebbene non abbia superpoteri, come Batman, ha soldi e abilità di combattimento. È uno straordinario spadaccino e combatte per gli oppressi e contro gli oppressori. Zorro non è altro che l'identità segreta di Don Diego de la Vega, l'unico figlio di Don Alejandro de la Vega, il più ricco proprietario terriero della California.

Ovviamente lo spadaccino è stato il protagonista di molti film tra cui i remake de Il segno di Zorro, il film del 1998 La maschera di Zorro, il film del 2005 La leggenda di Zorro ma non solo, è stato anche al centro di serie televisive, fumetti, videogiochi, e sembra che la sua eredità continuerà a crescere e prosperare.

Secondo The Illuminerdi il regista di genere horror Fede Alvarez sarebbe in trattative con la Sony Pictures per dirigere un reboot di Zorro basato sul libro intitolato La maledizione di Capistrano che ha venduto oltre 50 milioni di copie ed è uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi.

Fede Alvarez ha guadagnato fama per il suo lavoro nell'horror, in particolare con La casa (Evil Dead) del 2013, di cui ha rivelato un raccapricciante finale segreto, e Man in the Dark (Don't Breathe) del 2016. Tra i suoi crediti più recenti c'è anche Chaos Walking, film con Tom Holland e Daisy Ridley per cui ha svolto delle riprese aggiuntive.

Alvarez ha rifiutato la possibilità di lavorare su un film Marvel, che si dice fosse Doctor Strange, a causa della mancanza di libertà creativa che avrebbe avuto. Il nuovo franchise di Zorro potrebbe essere ciò che cercava e potrebbe dargli la liberà creativa che desidera oltre che riportare uno dei personaggi più amati dal pubblico sul grande schermo.



Inoltre Alvarez potrebbe seguire le orme di molti registi horror che hanno affrontato con successo il genere dei supereroi, tra cui James Wan con Aquaman, Sam Raimi con la trilogia di Spider-Man e Doctor Strange In The Multiverse of Madness e David Sandberg con Shazam!.

Che cosa ne pensate di un nuovo reboot di Zorro? Vi piacerebbe Fede Alvarez alla regia? Fatecelo sapere nei commenti!