Zorro, Antonio Banderas rivela: 'Abbiamo parlato di un terzo film...'

Antonio Banderas si è detto particolarmente orgoglioso dei suoi film di Zorro, ma sarebbe disposto a tornare nei panni di Alejandro Murrieta per realizzare un terzo episodio dopo gli apprezzati La maschera di Zorro e La leggenda di Zorro?

A quanto pare si, e anzi nel corso di una recente intervista promozionale l'attore ha rivelato di aver recentemente avuto dei colloqui per un terzo film della saga di Zorro. Senza entrare nello specifico, la star ha dichiarato: "Ci sono diverse idee in cantiere, ho avuto molti colloqui in proposito in questo periodo. Ovviamente, se dovessimo decidere di andare fino in fondo, se dovessi tornare ad interpretere Zorro oggi, lo farei assumendo un ruolo simile a quello che aveva il personaggio di Anthony Hopkins nel nostro primo capitolo, ovvero il mentore che passa il testimone ad un nuovo Zorro più giovane. Devo dire che amo molto questa idea, sarebbe fantastico fare un film del genere. Vedremo: se non dovesse andare in porto, potete sempre tornare a vedere i primi due film!"

In precedenza, Antonio Banderas aveva indicato Tom Holland come potenziale nuovo Zorro, ma al momento non è chiaro se e quando il terzo capitolo della saga entrerà in produzione. Nel corso degli anni, la star di Malaga aveva già 'rischiato' di riprendere il ruolo di Zorro, dato che Quentin Tarantino lo aveva contattato per il super-cult Django/Zorro, adattamento dell'omonimo fumetto sequel di Django Unchained che purtroppo non ha mai visto la luce.

Voi vorreste vedere un terzo capitolo della saga del Zorro di Antonio Banderas? Ditecelo nei commenti.