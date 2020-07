Zootropolis batte il primo Avengers al boxoffice americano privo di novità

Con le date di Tenet di Christopher Nolan e Mulan di Niki Caro rinviate a metà e fine agosto e senza altre uscite di piccola o media importanza in avvicinamento, la riapertura delle sale cinematografiche americane ha dovuto puntare su vecchi ma comunque importanti titoli per riprendere l'attività.

Motivo che ha infatti spinto molti cinema a posticipare ulteriormente la riapertura, esattamente come successo in territorio italiano. Alcune sale hanno però deciso di ripartire, così come tanti drive-in sparsi in tutto il territorio americano, dove si è registrato il maggior numero di biglietti staccati. Per vedere cosa? Stando ai dati comunicati dai siti specializzati, a quanto pare il film più visto del weekend è stato Zootropolis della Disney, che ha incassato a distanza di quattro anni dalla sua uscita originale altri 280 mila dollari.



Curioso comunque che sia riuscito a battere anche in una gara-non-gare come questa dell'era Covid-19 al boxoffice il primo e storico Avengers dei Marvel Studios, anche se entrambi i film sono disponibili sulla piattaforma streaming Disney+. A seguire ci sono poi Jurassic Park, The Greatest Showman, Lo Squalo e lo splendido L'uomo Invisibile.



Di seguito la Top 10 completa:



1. Zootropolis

2. Avengers

3. Jurassic Park

4. The Greatest Showman

5. The Hunt

6. L'uomo Invisibile

7. Trolls: World Tour

8. Lo Squalo

9. Bloodshot

10. Irresistible