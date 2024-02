Zootropolis 2 uscirà nel 2025, Toy Story 5 e Frozen 3 nel 2026! Gli annunci di Disney

Bob Iger ha recentemente difeso il diritto di Disney di puntare sui sequel, e infatti nei prossimi anni ne vedremo arrivare parecchi dal peso specifico decisamente interessante! Proprio su ciò si concentrano gli annunci di stasera della House of Mouse: i fan di Zootropolis, Toy Story e Frozen faranno meglio a drizzare le orecchie.

Dopo aver annunciato l'arrivo di Oceania 2 il prossimo novembre, Disney ha infatti deciso di farci un regalo annunciando il periodo per il quale è atteso il lancio dei tre attesissimi sequel di cui parlavamo in apertura: ci riferiamo, ovviamente, a Zootropolis 2, Frozen 3 e Toy Story 5.

Il primo a sbarcare sul grande schermo sarà il nuovo film ambientato nella città popolata da soli animali: Zootropolis 2 vedrà infatti la luce nel 2025, ma non ci è ancora dato di sapere la data d'uscita; un anno dopo sarà invece la volta di Toy Story 5, che parte portandosi sulle spalle il carico di polemiche sollevate da quel Toy Story 4 che proprio non piacque a parte della storica fanbase, e Frozen 3, forte del successo dei due precedenti capitoli. Vedremo, a questo punto, quando ci verrà dato modo di cerchiare in rosso una data sul calendario: e voi, quale di questi sequel attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti!