Zootropolis 2 sarà meglio del primo? Il produttore punta in alto

A febbraio Bob Iger, CEO Disney, aveva annunciato che alcuni dei più importanti franchise della major avevano dei sequel in fase di sviluppo. Tra di essi anche Zootropolis, i cui personaggi sono comparsi anche nel cortometraggio Once Upon a Studio, omaggio al centenario di Walt Disney Animation.

Zootropolis è uno dei titoli che hanno riscosso maggior successo nell'ultimo decennio disneyano e realizzare un seguito all'altezza non sarà semplice. Tuttavia, il produttore Brad Simonsen ha assicurato a The Direct che il sequel sarà all'altezza o addirittura migliore del primo film. Zootropolis vinse l'Annie Award come miglior film d'animazione nel 2017.



"Siamo tutti super entusiasti. Ed è un mondo di cui facevo parte nel primo film ed è stata una delle esperienze più straordinarie della mia vita, a dire il vero. E so che il prossimo la porterà ad un altro livello, e sarà altrettanto buono o migliore del primo. Quindi, siamo super entusiasti di quel progetto" ha spiegato Simonsen.



Al momento non ci sono notizie sulla trama o sul casting del progetto, così come sull'uscita. Resta la certezza della produzione del film ma potrebbero esserci i ritorni nel cast vocale di Ginnifer Goodwin e Jason Bateman.



Recuperate sul nostro sito la recensione di Zootropolis, in attesa di notizie sul sequel. Nel cast vocale anche Rich Moore, Byron Howard, Jenny Slate, Shakira, Nate Torrence e J.K. Simmons.