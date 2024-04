Zootropolis 2, la nuova foto bts fa scattare i fan sull'attenti in vista del sequel

Manca ancora un po' per il debutto di Zootropolis 2 e l'attenzione è alta per carpire un qualsiasi dettaglio possa anticipare la trama del sequel Disney, che arriverà in sala dopo quasi 10 anni dall'uscita del primo film.

Bob Iger punta in alto con Zootropolis 2 e l'annuncio dell'inizio del doppiaggio è il segnale che la produzione è attiva per il sequel: è stata proprio la doppiatrice Hopps Ginnifer Goodwin che presta la voce a Judy a pubblicare una foto in cui anticipa l'inizio dei lavori con in mano una tazza della polizia di Zootropolis! Ma cosa possiamo aspettarci dal secondo film dopo il successo che Zootropolis ha riscosso sia dal pubblico che dalla critica?

Come già anticipato, Zootropolis 2 proseguirà la storia originale: il finale del film vede Nick Wilde unirsi alle forze di polizia, diventando il nuovo poliziotto partner di Judy. Non sono rimaste questioni in sospeso dal primo film, dunque il sequel potrebbe approfondire le difficoltà quotidiane del loro lavoro ponendoli davanti a una nuova organizzazione criminale. Ciò che sembra certo è che la pellicola animata non abbandonerà lo sfondo della critica sociale. Non è da escludere, in attesa di ulteriori dettagli sulla trama, che Zootropolis 2 approfondisca il rapporto tra Nick e Judy mai evoluto davvero in quello che tutti i fan speravano fosse un amore.

Zootropolis 2 arriverà al cinema nel 2005: nell'attesa potete recuperare la nostra recensione di Zootropolis.

