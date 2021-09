Zoolander muore e finisce in paradiso: ecco il finale originale del cult di Ben Stiller

Zoolander è uno dei film più amati della filmografia di Ben Stiller. Nel 2021 il primo film compie vent'anni dall'uscita nelle sale cinematografiche e si scopre che il finale in origine doveva essere molto diverso rispetto a quello scelto per chiudere la narrazione del film. Un destino che poi è stato modificato in corso d'opera.

Nonostante sia stato ampiamente stroncato dalla critica all'uscita nei cinema, Zoolander è entrato di diritto nella cultura pop nel corso degli ultimi due decenni, grazie alla satira dell'industria della moda che la pellicola di Stiller mette in atto, generando anche un sequel nel 2016. Su Everyeye trovate la recensione di Zoolander 2.



Un sequel che non avrebbe potuto esserci se il finale originale fosse stato un altro. Intervistato da Esquire, Stiller ha raccontato come avrebbe potuto finire il film:"Devo far saltare il treno con lo sguardo 'Blue Steel' o 'Magnum' per fermarlo, ma non funziona. Il treno lo spazza e lo uccide, in pratica, e sale in paradiso".

Questo finale non è mai stato realmente girato perché lo studio non lo trovava abbastanza divertente, volendo optare per un 'finale maggiormente piacevole' per la commedia. Tuttavia se quel finale inizialmente voluto da Ben Stiller fosse stato girato certamente saremmo stati privati di una sequenza iconica che tutti i fan di Zoolander conoscono.

Il cast del primo film comprende anche Owen Wilson, Christine Taylor, Will Ferrell, Milla Jovovich, Vince Vaughn e un numero spropositato di cameo e apparizioni famose, tra cui David Bowie e Natalie Portman.



Nel bel mezzo delle polemiche sull'ex presidente degli Stati Uniti, Ben Stiller si rifiutò di togliere Donald Trump da Zoolander. Quest'ultimo fu tra le apparizioni famose del film del 2001.