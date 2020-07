Zoolander, Ben Stiller rifiuta di cancellare Donald Trump dal film

Ben Stiller non rimuoverà Donald Trump da Zoolander nonostante la pressione dei fan. Diverso tempo prima che diventasse presidente degli Stati Uniti d'America e star del programma tv The Apprentice, Trump apparve in diversi film e programmi tv, tra cui Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York e Sex and the City.

Nel corso di una recente intervista, Ben Stiller ha svelato che spesso le persone lo avvicinano chiedendogli di rimuovere Donald Trump da Zoolander:"Ci sono state persone che mi hanno contattato e mi hanno detto 'Dovresti eliminare Donald Trump da Zoolander' ma alla fine è qualcosa che esiste ed è successo. C'erano così tanti film che avevano uno stupido cameo di Donald Trump. Rappresentava una certa cosa".



Zoolander, uscito nelle sale nel 2001, si concentra sui modelli maschili nel controverso mondo della moda e quindi non è stato complicato ottenere qualche intervista ad una sfilata:"Stavamo girando agli ormai defunti VH1 Fashion Awards... e mentre la gente saliva sul red carpet li abbiamo presi da parte e gli abbiamo chiesto di parlare di Derek Zoolander e così Trump e la moglie Melania l'hanno fatto".

Trump si è sempre espresso in maniera soddisfacente per il suo cameo nel film ma non altrettanto del sequel, Zoolander 2:"C'è una storia divertente che mi ha raccontato il conduttore Chris Matthews. Stava intervistando Trump durante la campagna presidenziale del 2016 e c'era un break pubblicitario. Zoolander 2 era uscito e... era una grossa bomba, non fece bene... E avevano parlato di armi nucleari o qualcosa del genere e quale sarebbe stata la sua posizione con i russi, e poi... Trump ha citato Zoolander 2 e ha iniziato a parlare del perché il film non funzionò bene... E ha iniziato ad entrare nei dettagli, dicendo 'è solo che nella cultura le persone non si preoccupano più dei modelli maschili'".

Donald Trump vuole bannare Tik Tok per vendicarsi della Cina per la querelle sul Coronavirus; Tik Tok è stata accusata di violare la privacy degli utenti minorenni, dato che si tratta di un social network prevalentemente utilizzato da un pubblico giovanissimo.