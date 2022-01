Zoolander 2, Benedict Cumberbatch sul suo personaggio nel film: 'Oggi non lo rifarei'

Capita anche ai migliori di fare delle scelte discutibili. E' il caso di Benedict Cumberbatch, che dopo sei anni si dice pentito di un ruolo interpretato in Zoolander 2. Se ricordate, infatti, nel film l'attore ha fatto un cameo nei panni di All, una modella non binaria.

In molti, ovviamente, si sono fatti sentire ai tempi, ritenendo che il personaggio fosse offensivo e obsoleto, in quanto si prendeva gioco delle persone non binarie o trans. Infatti sin dal trailer era stato mostrato lo sgomento del protagonista interpretato da Stiller di fronte ad All, mentre l'Hansel di Wilson faceva alludeva ai genitali della modella con un commento che andava secondo molti troppo oltre. Tutto questo ha generato una reazione che ha portato alla nascita di una petizione, che raccolse ben 25.000 firme.

Nella sua intervista a Variety Cumberbatch ha detto che la parte non sarebbe dovuta andare a una persona cis come lui, e ha spiegato la situazione che si creò ai tempi. "C'era molta contesa attorno al ruolo, ora ne capisco il perché", ha detto l'attore. "E credo che oggi il mio ruolo [di All] non sarebbe mai stato dato a qualcuno che non fosse un attore trans. Ma ricordo che all'epoca non pensavo davvero a questa questione, e si trattava più di due dinosauri, due cliché eteronormativi che non capivano questo nuovo mondo diversificato. Ma alla fine mi si è ritorto un po' contro. Però è stato bello [...] lavorare con Ben [Stiller] e Owen [Wilson]".

La storia è storia, e non si può cancellare, ma sembra che Cumberbatch abbia capito qualcosa dai suoi errori. Adesso siamo pronti a guardare al futuro, e a ritrovarlo in Doctor Strange 2: ecco il trailer!