Zooey Deschanel non vuole essere considerata una raccomandata, ma i fan insorgono

Affermazioni che hanno fatto storcere il naso a più di un fan su X: "Non c'è nulla di male nell'essere un nepo baby, specialmente se si ha talento, ma non comportarti come se i tuoi non ti avessero messo in una posizione vantaggiosa", "I tuoi genitori non hanno lavorato duro perché tu negassi i loro sforzi", "Perché i nepo baby non realizzano che anche solo l'avere dei genitori capaci di metterti in contatto con le persone giuste [...] fa di te un nepo baby?" è quanto si legge in queste ore in alcuni post. La star di 500 Giorni Insieme avrà voglia di rispondere? Staremo a vedere!

There’s nothing wrong with being a nepo baby especially when you’re talented but don’t act like your parents didn’t put you in a better position to succeed than others due to their connections in the industry. — I have so many questions? (@english_shamar) April 1, 2024

Your parents aint work that damn hard for you to deny the step up they gave you — 𝕏 Meme Team (@XMemeTeam) April 1, 2024

why don’t nepo babies realize that your parent simply being able to connect you to one person or get you into the right room and get you even the smallest job to get a foot in the door makes you a nepo baby?? your parent doesn’t have to be scorsese to make you a nepo baby https://t.co/qyeA1XGuWu — bre 🐝 (@aantlerqueen) April 1, 2024