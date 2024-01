Zooey Deschanel compie 44 anni: 'La commedia romantica ha bisogno di essere reinventata'

Ci sono stati anni in cui la commedia romantica era probabilmente il genere principe di Hollywood: il filone che ci ha regalato capolavori immortali come Harry ti Presento Sally sembra però aver perso la sua spinta propulsiva verso il finire del primo decennio dei 2000, e Zooey Deschanel pensa di sapere dove sia il problema.

Mentre Sydney Sweeney e Glen Powell tentano di rivitalizzare il genere con Tutti Tranne Te tornano infatti attuali le dichiarazioni dell'attrice che oggi spegne 44 anni, che qualche tempo fa si è detta convinta della necessità che la rom-com cominci a sperimentare nuove vie per uscire dai confini imposti dai cliché su cui si è sempre basata.

"[La commedia romantica] ha bisogno di reinventarsi. È un genere piuttosto limitante, perché ogni volta si basa sempre sulle stesse cose. La commedia romantica è un'evoluzione della commedia demenziale degli anni 30, ma la commedia demenziale poteva contare su un range di argomenti molto più vasto. Per sorprendere le persone c'è bisogno di cambiare un po' le cose" sono state le parole di Deschanel, che in effetti provò ad uscire dai classici confini del genere qualche anno fa con l'ottimo 500 Giorni Insieme (che commedia romantica in senso stretto non è, ma con la quale è comunque imparentato). E voi, come pensate si possa risollevare la rom-com? Condividete con noi le vostre idee!