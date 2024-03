La zona d'interesse: dove vedere il controverso film premiato agli Oscar

Non solo polemiche per La zona d'interesse, dato che possiamo confermarvi che dopo la vittoria agli ultimi Premi Oscar il film di Jonathan Glazer tornerà nelle sale italiane con una nuova distribuzione.

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection ci hanno infatti comunicato che, dopo le due statuette vinte agli Oscar 2024, La zona d'interesse tornerà al cinema in Italia in ben 537 nuove sale: alla quarta settimana di programmazione, il film raddoppia la sua presenza nei cinema del Bel Paese, dato che circa un mese fa aveva esordito su 294, un forte segnale dell’entusiasmo che il pubblico sta dimostrando nei confronti del film, premiato durante la 96esima edizione degli Academy Awards nelle categorie miglior film internazionale e miglior sonoro.

Con oltre 3 milioni di incasso al box office e più di 455.000 presenze, La Zona d’interesse continua dunque il suo incredibile percorso che l’ha portato a diventare un film imperdibile, un vero must see della stagione: basato sul romanzo di Martin Amis e prodotto da A24 e Extreme Emotions, La Zona d’interesse è nelle sale italiane dal 22 febbraio 2024 distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

