La zona d'interesse, successo straordinario al box office per il film di Jonathan Glazer

La zona d'interesse non ha conquistato solo la critica e la stampa specializzata: il film di Jonathan Glazer, spinto dall'acclamazione della stampa e dalle tante nomination agli Oscar 2024, ha ottenuto anche un ottimo risultato al box office italiano.

Da giovedì 22 febbraio nelle sale italiane, infatti, La Zona d’interesse di Jonathan Glazer ha riscosso un grande successo di pubblico, registrando il sold out in numerose sale e piazzandosi al secondo posto nel box office italiano nel week end con oltre 110.000 presenze, un incasso di 795.045€ e una media per copia di oltre 2.600€:

“Gli oltre 110mila spettatori che sono accorsi al cinema nei primi quattro giorni per vedere La Zona d’interesse ci fanno riflettere. Quello di Glazer è un film coinvolgente e sconvolgente. Un film che chiede molto allo spettatore, ma che restituisce tanto in termini di emozione e di riflessione”, ha commentato Andrea Romeo, direttore editoriale di I Wonder Pictures, che ha distribuito il titolo nelle sale nostrane. “La sensazione è che ci sia in questo momento una voglia di testimoniare il proprio disagio e il proprio dolore per le immani tragedie di cui siamo contemporanei. L’entusiasmo con cui il pubblico italiano ha affollato migliaia di proiezioni è il segno di una ritrovata empatia, di una diffusa volontà di interrogarci su quello che non possiamo più accettare passivamente. La Zona d’interesse forse è un film che ci fa sentire meno soli.”

Prodotto da A24 e Extreme Emotions, La Zona d’interesse è nelle sale italiane dal 22 febbraio 2024 distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. Per altri contenuti scoprite l'incredibile metodo utilizzato per girare La zona d'interesse.