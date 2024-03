La zona d'interesse: la spiegazione del finale del film Premio Oscar

Vincitore di due Premi Oscar, quello al Miglior film internazionale e al Miglior sonoro, La zona d'interesse ha sconvolto e conquistato, anche grazie alla sua narrazione e ai temi che tratta. Ma qual è la spiegazione del suo finale?

Come vi raccontavamo nella nostra recensione de La zona d'interesse, Jonathan Glazer ha voluto raccontare la banalità del male nella sua forma più pura e cristallina, facendoci assistere agli eventi come se fossimo anche noi seduti in giardino a guardare la famiglia di Rudolf Hoss.

Nella parte finale del film l'ufficiale nazista è a Berlino, dove ottiene un nuovo incarico di sterminio che gli permette di tornare ad Auschwitz, ma mentre sta scendendo le scale sente un conato di vomito. A quel punto Jonathan Glazer inserisce immagini della Auschwitz di adesso, con le donne delle pulizie al lavoro nelle stanze usate per l'Olocausto.

Quasi come se Rudolf Hoss potesse vederle e sentirle, colpito dal conato inconscio per le sue azioni, La zona d'interesse si chiude con il personaggio che viene inghiottito dal buio, a simboleggiare l'orrore che ha compiuto nella sua quotidianità, capace di inglobare tutto e tutti, proprio come fa con lo schermo, che diventa totalmente nero esattamente speculare all'apertura del film.

Una metafora del fatto che noi ricorderemo l'orrore e le vittime, lui resterà per sempre nel buio.

E voi avete visto il film? Vi è piaciuto il finale? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco come e dove è stato girato La zona d'interesse.

