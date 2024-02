La zona d'interesse, la premiere polacca del film di Jonathan Glazer sarà ad Auschwitz

Per Alfonso Cuaron “La zona d’interesse è il film più importante del secolo”. La pellicola di Jonathan Glazer verrà proiettata ad Auschwitz per la premiere in Polonia.

La proiezione avverrà all’ Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum. Successivamente ci sarà un dibattito con i registi e produttori della pellicola. La zona d’interesse “è incentrato sulla vita familiare di Rudolf Höss, architetto e comandante di Auschwitz, dove più di 1,1 milioni di persone sono state uccise dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, contrapponendo la beata esistenza domestica di cui gode insieme alla moglie sullo sfondo di uno dei capitoli più oscuri della storia.” Nel cast del film Christian Friedel e Sandra Hüller.

La zona d’interesse ha ottenuto 5 nomination ai premi oscar 2024. Il film di Jonathan Glazer è il grande favorito per la vittoria nella categoria “miglior film internazionale”. Anche la protagonista Sandra Hüller è nominata nella categoria “miglior attrice”, non per la sua interpretazione in “La zona d’interesse”, ma per il suo ruolo in “Anatomia di una caduta” di Justine Triet. La pellicola che rappresenta la Germania ai premi oscar 2024 verrà distribuita nei cinema italiani a partire dal 22 febbraio 2024 da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Qui potrete guardare il trailer di La zona d’interesse.