La zona d'interesse, Jonathan Glazer attaccato dai sopravvissuti di Auschwitz: 'Vergogna!'

Le polemiche relative ai vincitori degli Oscar 2024 continuano a tenere banco sulle riviste specializzate, in particolar modo per quanto riguarda il capolavoro La zona d'interesse di Jonathan Glazer.

Al centro del dibattito non è tanto l'immensa qualità del film, quanto le polemiche suscitate dal discorso del regista Jonathan Glazer sul palco del Dolby Theatre al momento della consegna della statuetta, premiata come miglior film internazionale e come miglior sonoro: "Tutte le nostre scelte sono state fatte per riflettere e confrontarci con il presente, non per dire 'guardate cosa hanno fatto allora', piuttosto 'guardate cosa stiamo facendo adesso'. Il nostro film mostra fin dove può portare la disumanizzazione nella sua forma peggiore, e come questo ha plasmato tutto il nostro passato e il nostro presente. In questo momento ci troviamo qui come uomini che rifiutano che l’essere ebrei e l'Olocausto vengano strumentalizzati per un'occupazione che ha trascinato tante persone innocenti in un conflitto armato. Che si tratti delle vittime del 7 ottobre in Israele o dell’attacco in corso a Gaza - di tutte le vittime di questa disumanizzazione - come possiamo resistere?"

Immediata la replica della Holocaust Survivor’s Foundation, che in queste ore ha criticato i commenti del regista come “moralmente indifendibili” in una lettera aperta ottenuta da TheWrap. “Dovresti vergognarti di usare Auschwitz per criticare Israele”, ha scritto il presidente della fondazione David Schaecter nella missiva, firmata dai 18 membri del comitato esecutivo statunitense della fondazione. Il 94enne Schaecter, unico sopravvissuto all'Olocausto in una famiglia di 105 persone, ha scritto: "Ho seguito con angoscia il tuo discorso di domenica quando ti ho sentito usare il palco della cerimonia degli Oscar per equiparare le brutalità maniacali di Hamas contro israeliani innocenti alla difficile ma necessaria autodifesa di Israele di fronte alla barbarie continua”.

Sempre La zona d'interesse è stato al centro di una polemica tutta italiana scaturita dalla parole di Massimo Ceccherini contro il film di Jonathan Glazer, con l'attore e sceneggiatore che ha successivamente chiesto scusa.