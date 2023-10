La zona di interesse: l'inquietante trailer del nuovo capolavoro di Jonathan Glazer

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection hanno presentato in questi minuti il trailer de La Zona d’interesse, nuovo capolavoro del regista di culto Jonathan Glazer che dopo i premi raccolti a Cannes 2023 verrà presentato oggi in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma.

Il regista britannico, vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria alla 76ma edizione del Festival di Cannes e candidato agli Oscar, sarà presente alla proiezione ufficiale del film e incontrerà il pubblico in occasione di una masterclass domani 21 ottobre, alle ore 17.00, in Sala Petrassi.

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Martin Amis, La Zona d’interesse è la storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive - in una bucolica casetta con piscina - una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume. Peccato però che l’uomo in questione sia Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino in cui vive con la sua famiglia nella loro placida e surreale serenità sia situata proprio al confine con il campo di concentramento, a due passi dall’orrore disumano perpetrato al di là dei cancelli.

Prodotto da A24 e Extreme Emotions, La Zona di Interesse uscirà nelle sale italiane il 18 gennaio 2024 distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.