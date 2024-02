'La zona d'interesse il film più importante del secolo': la benedizione di Alfonso Cuaron

La zona d'interesse è il nuovo capolavoro di Jonathan Glazer in arrivo a febbraio nelle sale italiane, e in queste ore il regista Alfonso Cuaron lo ha voluto promuovere definendolo il film più importante del secolo.

Qualche tempo il regista Paul Schrader aveva usato questa esatta definizione per commentare Oppenheimer di Christopher Nolan, e l'autore di Roma e I figli degli uomini si è lasciato andare a questa iperbole in occasione di un’ampia intervista di 90 minuti con Jonathan Glazer tenutasi al BFI Southbank di Londra. Durante questa chiacchierata, il pluripremiato Alfonso Cuarón ha largamente elogiato La zona d'interesse, descrivendolo come “probabilmente il film più importante di questo secolo, sia dal punto di vista del suo approccio cinematografico che dalla complessità del suo tema”.

La Zona d’interesse, tratto dall'omonimo romanzo di Martin Amis, raccoglie per questo decennio questo il testimone dei grandi capolavori del cinema che, da Schindler’s List a Il Pianista, da Train de Vie a Shoah, hanno raccontato una delle pagine più buie della storia del Novecento, e lo fa attraverso una prospettiva inedita e un punto di vista controverso per riflettere sulla perdita dell'umanità e sulla banalità del male.

La Zona d’interesse ha conquistato ben cinque candidature alla 96° edizione degli Oscar nelle categorie più importanti e prestigiose: miglior film, miglior regia Jonathan Glazer, miglior film internazionale, miglior sceneggiatura non originale Jonathan Glazer e miglior sonoro Tarn Willers e Johnnie Burn.

Il film uscirà nelle sale italiane il 22 febbraio 2024 distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.