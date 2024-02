La zona d'interesse, da domani al cinema un capolavoro moderno: cosa dovete sapere

Da domani nelle sale cinematografiche italiane arriverà un capolavoro moderno, La zona d'interesse di Jonathan Glazer, fresco delle vittorie ai BAFTA Awards 2024 e pluri-candidato agli Oscar 2024.

Definito il film più importante del secolo da Alfonso Cuaron, il film è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Martin Amis, celebrato autore venuto a mancare - pensate - lo stesso giorno in cui il film, l'anno scorso, venne presentato al Festival di Cannes, dal quale sarebbe andato via con il Gran Premio Speciale della Giuria. La storia è quella di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive in una bucolica casetta con piscina e si gongola attraverso una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume: il problema è l’uomo in questione sia Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino al centro del film è situata proprio al confine con il campo di concentramento, a due passi dall’orrore, così vicino e così lontano.

Lo straniante punto di vista adottato da Jonathan Glazer, arricchito da un terrificante sound design proveniente direttamente dall'inferno, fa de La zona d'interesse il più grande film moderno sul fuoricampo, su cosa accade al di là del nostro sguardo, sulle storie che raccontano le voci di là dei muri: il poco prolifico regista di Sexy Beast, Birth e Under the skin torna con la sua opera più teorica e glaciale, distribuita da I Wonder Pictures.

Per altri contenuti, sapete che la premiere de La zona d'interesse si è tenuta ad Auschwitz?