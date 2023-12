La zona d'interesse: cambia la data italiana per il pluripremiato film di Jonathan Glazer

Il trailer ufficiale de La zona d'interesse aveva promesso un'uscita italiana per il 18 gennaio prossimo, ma in queste ore I Wonder Pictures ci ha comunicato un nuovo appuntamento per il pluripremiato film di Jonathan Glazer tratto dal romanzo di Martin Amis.

Il film, fresco di nomination ai Golden Globe 2024 come miglior film drammatico e come miglior film straniero, arriverà nelle sale italiane il 22 febbraio 2024 distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Già vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria alla 76ma edizione del Festival di Cannes e candidato agli Oscar per il Regno Unito, La Zona d’interesse è uno dei film più premiati dell'anno ed è stato recentemente insignito del premio come miglior film, miglior regia per Jonathan Glazer, miglior attrice protagonista Sandra Hüller e miglior colonna sonora per Mica Levi con la collaborazione di Johnnie Burn ai Los Angeles Film Critic Association Award. Inoltre, è stato anche annoverato tra i 5 migliori film internazionali per la National Board of Review 2024.

Prodotto da A24 e Extreme Emotions, La Zona d’Interesse ha esordito in Italia alla Festa del Cinema di Roma e, lo ripetiamo, uscirà nelle sale il 22 febbraio 2024 distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.