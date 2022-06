Zombies 3, trailer e data d'uscita per il nuovo film della saga: ci sarà anche J-ax!

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale Zombies 3, nuovo capitolo del franchise musicale di successo che debutterà in esclusiva per tutti gli abbonati del servizio.

Il terzo capitolo del franchise musicale Zombies 3 uscirà il prossimo 15 luglio, senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati: la data è stata condivisa dalla piattaforma streaming insieme alla pubblicazione del filmato promozionale, che potete trovare all'interno dell'articolo. Nella versione italiana del film, inoltre, il celebre artista J-Ax presta la propria voce per uno speciale cameo nel ruolo di un annunciatore.

“Grazie a mio figlio di 5 anni, ho visto per mesi i primi due capitoli di ZOMBIES e ascoltato le colonne sonore di quei film”, ha raccontato J-Ax. “A un certo punto mi sono reso conto che le canzoni spaccavano e i ragazzi erano davvero bravi, allora ho cominciato ad ascoltarle e cantarle anche da solo. Quando ho saputo che sarebbe uscito ZOMBIES 3, ho fatto di tutto per farne parte e poter diventare l’eroe di mio figlio, quindi sono felicissimo di prestare la mia voce in questo nuovo capitolo. Non vedo l’ora di vederlo, imparare a memoria tutte le nuove canzoni e magari avere anche un’influenza musicale che non mi sarei mai aspettato nella mia vita”.

Zombies 3 vede protagonisti Milo Manheim nei panni dello zombie Zed e Meg Donnelly in quelli della cheerleader Addison, che iniziano l’ultimo anno alla Seabrook High, nella città che è diventata un rifugio sicuro per mostri e umani. Zed è in attesa di una borsa di studio sportiva che lo renderà il primo zombie a frequentare il college, mentre Addison si sta preparando per il primo national cheer-off di Seabrook. All’improvviso, però, degli extraterrestri arriveranno a Seabrook, provocando tutt’altro che una competizione amichevole.

Il film è interpretato anche da Chandler Kinney nel ruolo di Willa, Ariel Martin in quello di Wynter, Pearce Joza nei panni di Wyatt, Carla Jeffery in quelli di Bree; Trevor Tordjman interpreta Bucky, Kylee Russell è Eliza, Terry Hu veste i panni di A-spen, Matt Cornett è A-lan, Kyra Tantao è A-li, James Godfrey interpreta Bonzo e Kingston Foster è Zoey. RuPaul Charles si aggiunge al cast come voce di “Nave Madre”.

Per un film di zombie di tutt'altre atmosfere, vi segnaliamo The Sadness nel catalogo di Midnight Factory, tramite Prime Video Channels.