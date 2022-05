Zombies 3, quando arriverà il nuovo capitolo della saga su Disney+?

Sapevamo che Zombies 3 era in arrivo, ma non sapevamo esattamente quando il terzo capitolo della saga cinematografica targata Disney Channel sarebbe approdato su Disney+. Ora, però, abbiamo una data.

Un Disney Channel Original Movie in trasferta, Zombies 3 debutterà direttamente sulla piattaforma streaming di Topolino. Quando? Quest'estate, precisamente il 15 luglio, ma non è finita qui.

Al cast della pellicola si aggiunge infatti RuPaul Charles, che presterà voce alla navicella Madre.

Ma, aspettate un attimo... Che c'entrano gli alieni adesso se il titolo del film richiama gli Zombie?

Secondo la sinossi ufficiale del "trequel", Zombies vedrà "Milo Manheim nei panni dello Zombie Zed e l'attrice di The Winchesters Meg Donnelly nei panni della cheerleader Addison nel loro ultimo anno al liceo Seabrook High, nella città che ormai è divenuta un luogo sicuro per i mostri proprio come per gli umani. Zed si aspetta una borsa di studio sportiva che lo renderebbe il primo ragazzo zombie a frequentare il college, mentre Addison si prepara per la prima competizione internazionale di Seabrook nel Cheerleading. All'improvviso, però, degli alieni appariranno a Seabrook, provocando molto più che una competizione amichevole".

La pellicola, un musical, vedrà l'aggiunta di 8 nuovi brani e numeri musicali. Non sappiamo, tuttavia, se alla release americana del film su Disney+ corrisponderà anche quella italiana, ma vi terremo aggiornati. Nell'attesa, potete dare un'occhiata ai migliori film di Disney Channel da recuperare su Disney+.