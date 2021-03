Zombies 3: in arrivo il nuovo capitolo targato Disney Channel

Secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, è stata confermata ufficialmente la produzione di Zombies 3, terzo capitolo della serie di film prodotti e distribuiti da Disney Channel; si tratta di una serie che miscela il musical con la commedia e il gusto per l'horror, il tutto dedicato a un pubblico molto giovane.

Rispetto ai due precedenti capitoli ci sono ovviamente delle novità per quanto riguarda il cast: sappiamo che i due protagonisti Meg Donnelly e Milo Manheim ritorneranno ad interpretare i panni di Addison e Zed. Come già alludeva il finale del capitolo precedenti, nel terzo film vedremo davvero l'arrivo degli alieni a Seabrook.

Questa infatti la sinossi ufficiale: In Zombies 3, Zed e Addison stanno per cominciare il loro ultimo anno alla Seabrook High, in una città che è ormai diventata un luogo sicuro sia per i mostri che per gli umani. Zed spera di ottenere una borsa di studio per la sua eccellenza nello sport, cosa che lo renderebbe il primo Zombie ad andare al college. Addison, invece, si sta allenando per la prima competizione internazionale di cheerleader della scuola. Ma improvvisamente delle creature extraterrestri compaiono in città, causando decisamente di più di una semplice competizione amichevole.

Il regista Paul Hoen, che ha diretto un numero record di 15 film originali Disney Channel, tornerà a dirigere anche questo "trequel". David Light e Joseph Raso saranno gli sceneggiatori, oltre a ricoprire il ruolo di produttori esecutivi insieme a Suzanne Farwell. Si prevede il ritorno del cast originale, oltre a Donnelly e Manheim. Le riprese avranno inizio nella primavera inoltrata a Toronto.

L'uscita di Zombies 3 dovrebbe avvenire entro il 2022, a causa dei ritardi causati dalla pandemia.