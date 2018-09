Zombieland Too, Ruben Fleischer aggiorna sul film: 'Ci saranno tanti nuovi personaggi'

Dopo l'ufficialità della messa in produzione di Zombieland Too da parte della Sony Pictrues, Ruben Fleischer (Venom, Benvenuti a Zombieland) si è subito detto eccitatissimo all'idea di tornare a girare con il vecchio cast del primo film su di una nuova sceneggiatura firmata da Paul Wernick e Rhett Reese (Deadpool).

Intervistato così da Screen Rant durante il tour promozionale di Venom, lo stesso regista ha avuto modo di tornare a parlare dell'attesissimo sequel, rivelando anche qualche dettaglio in più sulla pre-produzione del film, che ricordiamo terminerà verso dicembre con un inizio riprese previsto per gennaio 2019.



Queste le parole di Fleischer: "Sono davvero elettrizzato. Adesso siamo nel bel mezzo dei casting per il film. Presenteremo un sacco di nuovi personaggi, il che è dannatamente interessante ed emozionante. Ovviamente tornerà il quartetto di protagonisti originali, il che -come ripetuto- per me è davvero un sogno che diventa realtà. Le riprese inizieranno a gennaio ad Atlanta. Credo andrà a fare qualche sopralluogo tra quattro settimane circa, il che è pazzesco. Non ho davvero un attimo libero, non mi riposo mai. Stiamo riunendo tutto e tutti in modo davvero entusiasmante. La sceneggiatura di Rhett e Paul è straordinaria, il cast è magnifico e non vedo l'ora di iniziare".



Secondo quanto riportato in precedenza dal sito Splash Report, il film sfrutterà la pausa di dieci anni dal film precedente e ruoterà attorno al quartetto di protagonisti del primo capitolo, che secondo indiscrezioni dovrebbero tornare in un mondo in cui la piaga degli zombie si è addirittura evoluta, dove la popolazione sta perdendo peso e c'è un generale senso di apatia che s'impadronisce dei protagonisti della storia.



Zombieland Too vedrà nel cast il ritorno di Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Abigail Breslin, per un'uscita prevista nelle sale americane l'11 ottobre 2019.