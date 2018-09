Zombieland Too, Ruben Fleischer aggiorna sul film: 'Abbiamo una sceneggiatura incredibile'

Solo due mesi fa, la Sony Pictures aveva dato via libera al progetto Zombieland Too, sequel ufficiale della commedia a base di zombie diretta da Ruben Fleischer (Venom) a lungo voluto ma rimandato, e oggi a tornare ad aggiornarci sul progetto è lo stesso regista, che ci dà lo status esatto dei lavori.

La scorsa settimana vi avevamo riportato la notizia che le riprese del film sarebbero fissate al momento per il prossimo gennaio 2019, ma parlando con Fandango oggi è lo stesso Fleischer ad aggiornarci sul progetto, dichiarando:



"Sono davvero emozionato. In realtà abbiamo già iniziato i lavori su Zombieland Too. Sto già facendo location scouting e disegnando storyboarding per portare quanto più avanti la pre-produzione, poi lavorare nuovamente con quel cast è un sogno che diventa realtà. È stato davvero eccitate poter tornare a questo mondo con un secondo film, e tornare a lavorare con Emma,Woody, Jesse e Abigail è un grande regalo. Sì, siamo appena agli inizi, ma abbiamo una sceneggiatura incredibile e inizieremo le riprese il prossimo gennaio, in Georgia".



Quindi Fleischer conferma in via ufficiale anche le riprese per il primo mese del 2019. Sulla trama, al momento, si hanno invece sono alcune direttive. Secondo quanto riportato in precedenza dal sito Splash Report, il film sfrutterà la pausa di dieci anni dal film precedente e ruoterà attorno al quartetto di protagonisti del primo capitolo, che secondo indiscrezioni dovrebbero tornare in un mondo in cui la piaga degli zombie si è addirittura evoluta, dove la popolazione sta perdendo peso e c'è un generale senso di apatia che s'impadronisce dei protagonisti della storia.



Questa situazione porterà il personaggio di Emma Stone a fuggire e quello di Abigail Breslin a scappare con un nuovo personaggio al momento senza nome, che condurrà a una missione di salvataggio su larga scala. I nostri protagonisti troveranno però una razza di zombie molto più forte di quella precedente.



Zombieland Too è atteso nelle sale americane l'11 ottobre 2019.