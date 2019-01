Zombieland Too non sarà il titolo del sequel di Benvenuti a Zombieland

Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori del sequel di Benvenuti a Zombieland, hanno ufficialmente smentito quello che sembrava essere il titolo scelto per il film: Zombieland Too. I due non hanno però voluto rivelare il nome ufficiale della pellicola.

Parlando con ScreenRant, gli scrittori di Deadpool hanno rivelato qualche nuovo dettaglio sul sequel, ma non prima di togliere ogni dubbio sul titolo apparso su IMDB. "Non è quello il titolo." ha detto Reese. "Non so come sia finito su IMDB. A volte non riusciamo a capire come possano accadere cose come queste. Abbiamo un titolo, ma non possiamo ancora condividerlo. Ma non è Zombieland Too."

"E' uno spasso riportare insieme quella particolare band" ha continuato Reese. "Hanno lavorato molte persone a Zombieland, compresi noi, lo vedo come uno dei nostri progetti formativi preferiti. Poter tornare, dieci anni dopo l'uscita del prima, è una benedizione che non pensavamo potesse accadere. Riuscire a tornare insieme in questo modo, è come catturare un fulmine con una bottiglia."

Il sequel vedrà il ritorno degli attesi protagonisti del primo film, ovvero Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Abigail Breslin; inoltre verranno introdotti dei nuovi personaggi, come quelli interpretati da Avan Jogia e Zoey Dutch. Bill Murray, già comparso nel primo capitolo, dovrebbe tornare nella saga insieme al debutto di Dan Aykroid. La presenza dei due nel film non è però ancora stata ufficializzata.