Zombieland, il regista Ruben Fleisher: 'Un terzo film? Magari nel 2029!'

Sono trascorsi ben 10 anni tra Zombieland e il suo sequel: nonostante l'attesa, però, il secondo capitolo della saga ideata da Ruben Fleisher ha riscosso pareri tutto sommato più che positivi, dando modo ai fan di sperare che la serie non debba nuovamente prendersi pause così lunghe.

Già nei mesi scorsi Woody Harrelson aveva parlato di un terzo capitolo di Zombieland: a rincarare la dose è stato invece in queste ore proprio il regista Ruben Fleisher, che ha scherzato sulla possibilità di attendere un altro decennio per dare un seguito alla storia partita nel 2009.

"Fare il primo film fu la realizzazione di un sogno. Fu il mio primo film in assoluto. Emma Stone e Jesse Eisenberg erano quasi sconosciuti all'epoca. E siccome fu un film così casuale, così fuori dai radar, per la gente fu una sorpresa. Volevamo fare un sequel nel più breve tempo possibile, ma non avevamo ancora una storia che valesse la pena raccontare" sono state le parole del regista di Uncharted.

Fleisher ha poi proseguito: "Mentre giravamo il sequel Emma scherzò sul fatto di poterne fare uno ogni 10 anni. Quindi nel 2029 magari ci sarà un terzo Zombieland! Ma non lo so... È come il Doppio Colpo, non lo so. Mi chiedo quante volte potremo ancora rifarlo agli stessi livelli". E voi, cosa ne pensate? Approvereste l'uscita di un terzo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, in cosa consisteva il cameo di Mark Hamill in Zombieland: Doppio Colpo.