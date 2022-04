Zombieland, quando Woody Harrelson aggredì un fotografo... E diede la colpa a Tallahassee!

Woody Harrelson non è esattamente un tipo docile: il temperamento della star di Natural Born Killers è ben rappresentato dal suo Tallahassee visto nella saga di Benvenuti a Zombieland, uno decisamente abituato a non mandarle troppo a dire. Incolpare un personaggio di fantasia per un'aggressione reale, però, potrebbe risultare un po' eccessivo!

Proprio questo accadde però nel 2009, poco dopo la fine delle riprese di Benvenuti a Zombieland: il buon Woody era di ritorno da Los Angeles quando, all'aeroporto di New York, aggredì fisicamente un fotografo di TMZ evidentemente colpevole di averlo infastidito in qualche modo.

Una reazione decisamente eccessiva, che Harrelson giustificò però ricordando di essere un attore di metodo, abituato quindi a restare nei panni del personaggio anche al di fuori del set... E di non essere ancora uscito dal personaggio di Tallahassee dopo le riprese del film di Ruben Fleisher! "Volai a New York, ero ancora parecchio nel personaggio... All'aeroporto con mia figlia fui preso alla sprovvista da un paparazzo, che comprensibilmente scambiai per uno zombie" furono le parole di Harrelson.

Una giustificazione che difficilmente verrebbe accettata da un qualunque giudice... Ma insomma, chi siamo noi per giudicare un sopravvissuto abituato a farsi strada in un Paese infestato da morti viventi? Per saperne di più su Tallahassee e soci, comunque, qui trovate la nostra recensione di Benvenuti a Zombieland.