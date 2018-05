Zombieland potrebbe arrivare nel 2019 con il cast originale

Tra i progetti cinematografici più a lungo rimandati degli ultimi anni c'è, senza ombra di dubbio, il sequel di Benvenuti a Zombieland, acclamata commedia horror diretta da Ruben Fleischer e distribuita nei cinema nel 2009.

Da allora, grazie alla risposta più che positiva del pubblico, è in lavorazione alla Sony Pictures un sequel. Dopo svariati anni di sviluppo, però, il progetto è ancora fermo e non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale da parte dello studio. In una recente intervista con Vulture, gli sceneggiatori Rhett Reese & Paul Wernick hanno fornito un aggiornamento piuttosto interessante sul progetto.

"Stiamo per procedere verso il decimo anniversario di Benvenuti a Zombieland. Il film uscì nell'ottobre del 2009 e per il decimo anniversario potreste avere Zombieland 2" confermano i due a proposito di Zombieland 2 "La speranza è di girarlo all'inizio del 2019 e farlo uscire ad ottobre 2019. Con il cast originale, oltretutto. Abbiamo delle informazioni che non possiamo condividere al momento ma possiamo assicurarvi che i fan che hanno sperato a lungo in un Zombieland 2, potrebbero vedere il loro desiderio esaudito molto ma molto presto".

Girato per poco più di 23 milioni, il film nel 2009 ne incassò 102.4 in tutto il mondo. Il cast includeva Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson e Abigail Breslin, oltre ad un cameo d'eccezione per Bill Murray.