Zombieland, c'è anche Bill Murray nei Funko Pop! per Halloween

Tra le più frequenti battute atte a risollevarci l'umore durante questi grigi tempi d'emergenza che stiamo ancora vivendo sono tante quelle basate su apocalissi zombie e simili: in virtù di ciò, un rewatch di Zombieland non può che far bene allo spirito.

Nel caso in cui foste fan del film e aveste voglia di farvi tenere compagnia da Tallahassee, Columbus, Wichita e Little Rock, dunque, il nostro consiglio è di non perdervi i nuovi Funko Pop! presentati qualche ora fa da Funko e dedicati proprio al film di Ruben Fleischer.

Le nuove figurine fanno parte di quelle presentate per un evento a tema Halloween, il Funkoween, e raffigurano tre dei quattro principali protagonisti del film (quindi Woody Harrelson, Jesse Eisenberg ed Emma Stone) insieme ad un loro sfortunatissimo incontro: parliamo di Bill Murray che, come ben ricorderete, durante il film viene ucciso a sangue freddo da Columbus che lo credeva uno zombie.

Il Funko Pop! del protagonista di Ghostbusters è disponibile in ben due versioni (di cui una a tiratura limitata), mentre gli altri tre personaggi del film saranno rilasciati soltanto nella loro edizione standard. A proposito di Bill Murray: pare che il suo ruolo in Zombieland fosse stato scritto per Patrick Swayze; qui, intanto, trovate la nostra recensione di Zombieland.