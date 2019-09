In Zombieland: Double Tap vedremo più categorie di zombie

Dall'uscita del primo Zombieland sono passati ben dieci anni, ma non è chiaro se questi corrispondano allo stesso periodo di tempo trascorso per i protagonisti del film: in Double Tap ci saranno però alcuni elementi che ci aiuteranno a quantificare gli anni passati.

A spiegarlo è stato lo stesso regista Ruben Fleischer durante un'intervista rilasciata a Fandango. In particolare, secondo Fleischer, saranno due elementi a darci un'idea più precisa dello scorrere del tempo: la crescita di Abigail Breslin e l'approccio dei nostri eroi agli zombie.

"Non abbiamo voluto definire quanto tempo sia passato, ma un chiaro indicatore degli anni trascorsi è Abigail Breslin, che avevamo visto l'ultima volta quando aveva dodici anni e che ritroviamo oggi donna fatta e finita. Non è più la ragazzina che avevamo visto nel primo film. […] Gli zombie, inoltre, non sono più una sfida così grande per i protagonisti. Hanno anche cominciato a dividerli in categorie. Ci sono gli Homer, che sono quelli più stupidi. Ci sono i ninja, che sono più silenziosi e possono avvicinarsi senza che tu te ne accorga. E poi ci sono gli Hawking, che sono quelli più intelligenti. Poi c'è questo nuovo tipo di zombie che non avevamo mai incontrato prima e che loro chiamano T-800, il nome di Terminator. Questi sono i più pericolosi" ha spiegato il regista.

Sempre Fleischer ha anche messo in chiaro che in Zombieland: Double Tap non ci saranno zombie clown. Il film, intanto, è stato ufficialmente classificato come Rated R.