Zombieland: Double Tap, il trailer del sequel di Ruben Fleischer potrebbe essere in arrivo

Nella giornata di mercoledì l'account ufficiale di Zombieland: Double Tap ha pubblicato un post nel quale si chiedeva agli utenti se stessero ricevendo i messaggi che stavano inviando. Il tweet è il primo dopo settimane, quando venne pubblicato il poster del film; a questo punto molti fan hanno ipotizzato che si tratti del preludio al trailer.

Visto che la data d'uscita del film è fissata tra pochi mesi, avrebbe sicuramente senso il lancio del trailer in questo periodo.

Zombieland: Double Tap vedrà il ritorno di Columbus (Jesse Eisenberg),Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin), che formano ormai una sorta di famiglia nel decennio successivo agli eventi del primo film.

Il cast presenterà alcune new entry come Zoey Deutch, Avan Jogia, Rosario Dawson, Thomas Middleditch, Luke Wilson e Dan Aykroyd.



"Sono davvero impressionato da ciò che abbiamo girato sinora" ha ammesso Woody Harrelson in un'intervista qualche mese fa "Recitare con questi ragazzi - Emma, Abbie, Jesse e Ruben - mi fa sentire così fortunato. Davvero, davvero fortunato. Ridi letteralmente tutto il giorno e questo è il tuo lavoro. Tipo, il mio lavoro è ridere tutto il giorno? Sembra incredibile. Mi sento davvero fortunato in questo momento".

Ruben Fleischer ha parlato delle motivazioni che hanno portato alla realizzazione del sequel:"Il motivo per cui lo stiamo facendo è che amiamo così tanto il mondo del film; è stato il mio primo film ma penso che anche per Emma e Jesse sia stato un film molto significativo per la loro crescita. E Woody mi ha fatto un gran complimento l'altro giorno al telefono, dicendomi di aver girato più di cento film ma di avere il ricordo più affettuoso per Benvenuti a Zombieland".

La nuova ambientazione è stata confermata dal poster ufficiale.