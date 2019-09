Zombieland: Double Tap, i character poster con tutti i protagonisti

Negli Stati Uniti i biglietti per Zombieland: Double Tap sono in vendita da oggi, e per festeggiare la Sony Pictures ha pubblicato otto fantastici character poster che offrono delle anteprime circa i nuovi look dei protagonisti del franchise.

Potete visionare i poster cliccando sul link della fonte che trovate in calce all'articolo.

Zombieland: Doppio Colpo presenterà il grande di Jesse Eisenberg nei panni di Columbus, Emma Stone in quelli di Wichita e Abigail Breslin nel ruolo di Little Rock, senza dimenticare ovviamente Woody Harrelson nella parte di Tallahassee. Tra le new entry segnaliamo Thomas Middleditch, Rosario Dawson e Luke Wilson.

Il film, classificato come Rated R, vedrà la gang alle prese con dei nuovi tipi di zombie che si sono evoluti nel corso del decennio che separa gli eventi di questo sequel da quelli del film originale, uscito (e ambientato) nel 2009. Ma, oltre alle orde di morti viventi, i nostri dovranno anche vedersela con i problemi derivati dal loro strano rapporto da famiglia disfunzionale. Questa volta, inoltre, il film sarà ambientato a Washington, e non più a Los Angeles.

Diretto da Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool), Zombieland: Double Tap debutterà oltreoceano il prossimo 18 ottobre. Per l'arrivo nelle sale italiane, invece, dovremo attendere fino al 14 novembre.

Siete curiosi di vedere questo sequel? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti recuperate il trailer italiano di Zombieland 2.