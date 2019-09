Zombieland: Doppio Colpo è stato ufficialmente classificato come Rated R

A 10 anni dall'uscita del primo capitolo, Zombieland: Doppio Colpo si prepara a tornare nelle sale con un sequel vietato ai minori che riunirà la gang formata da Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin.

La Motion Picture Association of America ha infatti classificato ufficialmente il film come Rated R per la violenza, il linguaggio esplicito, e contenuti legati al sesso e alla droga. Nessuna sorprese, visto che il film uscito nel 2009 aveva ricevuto lo stesso rating per ragioni pressoché identiche.

Questo sequel vedrà i protagonisti alle prese con nuove forme di zombie che si sono evolute nel corso del decennio. Nella solita violenza e distruzione, condita ovviamente dalle immancabili situazioni comiche, i quattro dovranno anche affrontare i problemi della loro famiglia improvvisata e disfunzionale. Come confermato dallo stesso trailer di Zombieland: Doppio Colpo, il film questa volta sarà ambientato a Washington.

Diretto nuovamente da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick, Zombieland: Doppio Colpo vedrà nel cast anche Rosario Dawson, Zoey Deutch, Thomas Middleditch e Luke Wilson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 novembre. Negli Stati Uniti il film uscirà circa un mese prima, il 18 ottobre, con un primo weekend che secondo le previsioni dovrebbe superare di poco gli incassi del primo film.