Zombieland: Doppio Colpo, Ruben Fleischer vorrebbe un film solo su Madison

Zombieland: Doppio Colpo sta ottenendo ottimi riscontri negli Stati Uniti - il film uscirà in Italia il 14 novembre - e ha riconquistato il pubblico a distanza di dieci anni dal primo film, con i membri del cast originale tornati in massa per questo seguito. Tra le new entry di questo film troviamo il personaggio di Madison (Zoey Deutch).

Secondo quanto dichiarato a The Hollywood Reporter, Ruben Fleischer, regista di entrambi i capitoli, sarebbe intenzionato a girare uno spin-off su Madison.

"Mi piacerebbe fare un film indipendente su Madison. Quindi penso che resti da scrivere la storia. Sarebbe una cosa divertente da scoprire. In realtà sarebbe stata una buona scena post-credit quella in cui Madison e Berkeley si trovano a Babylon insieme".



Ruben Fleischer aveva espresso le motivazioni su questo secondo capitolo, arrivato dopo ben dieci anni:"Penso che tutti noi volessimo provare cose diverse. Poi ci è voluto un minuto per trovare una storia che fosse degna di un ritorno a Zombieland. Siamo tutti così innamorati del film originale. Abbiamo mantenuto un livello alto per far si che non sfigurasse con il primo film. A volte ci vuole tempo per fare bene qualcosa. Potremmo farne uno ogni dieci anni, come ha detto Emma (Stone)".

Zombieland: Doppio Colpo riporta sul grande schermo i personaggi di Tallahassee (Woody Harrelson), Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin).

Emma Stone ha ammesso di non poter sentire parlare di una scena in particolare del film, che ha battuto Maleficent 2 alle anteprime negli Stati Uniti.