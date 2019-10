Zombieland: Doppio Colpo, il ritorno di Bill Murray nel nuovo trailer vietato ai minori!

Sony Pictures ha diffuso in streaming il nuovissimo trailer vietato ai minori di Zombieland: Doppio Colpo, sequel di Benvenuti a Zombieland che arriva nelle sale dieci anni dopo il primo capitolo diretto nuovamente da Ruben Fleischer.

Il nuovo filmato, ricco di scene inedite mai mostrate finora, riserva un'enorme sorpresa per tutti gli appassionati del primo film: in scena ricomparirà infatti Bill Murray in un nuovo cameo. Come ricorderanno tutti quelli che hanno guardato il primo film, Murray aveva un divertentissimo cameo nei panni di se stesso in cui però alla fine veniva ucciso per errore dal personaggio di Columbus, interpretato da Jesse Eisenberg. Non sappiamo ancora come, ma Bill Murray tornerà anche in questo nuovo capitolo dell'action-zombie-movie ancora nel ruolo di se stesso.

Zombieland: Doppio Colpo è ambientato dieci anni dopo gli eventi di Benvenuti a Zombieland. Il gruppo si mette alla ricerca di Little Rock (Abigail Breslin) ma sono minacciati dalla presenza degli zombie, che nel frattempo si sono evoluti. In particolare, come confermato dallo stesso regista, vedremo più categorie di zombie: "Gli zombie, inoltre, non sono più una sfida così grande per i protagonisti. Hanno anche cominciato a dividerli in categorie. Ci sono gli Homer, che sono quelli più stupidi. Ci sono i ninja, che sono più silenziosi e possono avvicinarsi senza che tu te ne accorga. E poi ci sono gli Hawking, che sono quelli più intelligenti. Poi c'è questo nuovo tipo di zombie che non avevamo mai incontrato prima e che loro chiamano T-800, il nome di Terminator. Questi sono i più pericolosi".

Nel cast tornano ovviamente Jesse Eisenberg nei panni di Columbus, Emma Stone in quelli di Wichita e Abigail Breslin nel ruolo di Little Rock, senza dimenticare ovviamente Woody Harrelson nella parte di Tallahassee. Tra le new entry segnaliamo Thomas Middleditch, Rosario Dawson, Zoey Deutch e Luke Wilson.