In Zombieland: Doppio Colpo era previsto un cameo di Ryan Reynolds

Già nel primo Zombieland avevamo assistito a qualche apparizione inaspettata e assolutamente gradita: nessuno di noi ha dimenticato il Bill Murray che, truccato da zombie alla bell'e meglio, si nascondeva nella sua lussuosa dimora in quel di Hollywood prima di essere scoperto quasi per caso dai nostri eroi.

L'idea di Ruben Fleischer era quindi quella di inserire qualcosa del genere anche in questo Zombieland: Doppio Colpo. Non potendo più far affidamento sul faccione rassicurante di Murray per ovvi motivi (il povero Bill rimase vittima, nel primo film, di uno spaventatissimo e letale Columbus) la scelta era quindi ricaduta su un'altra star hollywoodiana.

Il prescelto, stando alle ultime indiscrezioni, era Ryan Reynolds: la star di Deadpool avrebbe dovuto interpretare un acerrimo nemico di Tallahassee (Woody Harrelson) e, a quanto pare, sarebbe stato entusiasta dell'idea. Troppi impegni, però, si sono frapposti tra Reynolds e il nuovo film di Fleischer: l'attore, inoltre, aveva anche il comprensibile desiderio di passare un po' di tempo con il figlio appena nato.https://cinema.everyeye.it/notizie/zombieland-doppio-colpo-ruben-fleischer-vorrebbe-film-madison-407244.html

Ruben Fleischer ha intanto recentemente parlato di progetti per il futuro, anticipando l'idea di un film incentrato solo su Madison. Zombieland: Doppio Colpo, nel frattempo, ha esordito negli Stati Uniti battendo Maleficent: Signora del Male al botteghino.