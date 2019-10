Zombieland: Doppio Colpo si mostra con un nuovo, esplosivo trailer italiano

Sony Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer italiano di Zombieland: Doppio Colpo. La gang formata da Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone è pronta a fare ritorno da questo novembre sulle note dei Backstreet Boys e degli AC/DC.

Come già mostrato nel trailer vietato ai minori uscito di recente, il filmato mostra anche il ritorno di Bill Murray e il primo incontro della banda con Madison, la new entry interpretata da Zoey Dutch. Nel teaser vediamo anche Tallhassee che si diverte all'interno della Casa Bianca ("Io dico che sarei stato un presidente con le palle"). Potete vedere il trailer in cima alla notizia.

Scritto ancora una volta da Rhett Reese & Paul Wernick insieme a Dave Callaham e diretto da Ruben Fleischer, Zombieland: Doppio Colpo è ambientato 10 anni dopo gli eventi del primo capitolo - esattamente il tempo che è passato dalla sua uscita - e vedrà i protagonisti alle prese con nuove forme di zombie che si sono evolute nel corso del tempo.

Nel resto del cast troveremo anche Thomas Middleditch, Rosario Dawson e Luke Wilson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 novembre. Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Siete curiosi di vedere il sequel? Diteci la vostra nei commenti qui sotto.