Zombieland: Doppio Colpo, la Madison di Zoey Deutch è al centro del nuovo spot ufficiale

Sony Pictures ha diffuso in rete un nuovo spot ufficiale di Zombieland: Doppio Colpo, l'atteso sequel di Benvenuti a Zombieland che si prepara a debuttare negli Stati Uniti ad ottobre.

Il filmato ci presente Madison, la new entry interpretata da Zoey Deutch che a quanto pare possiede una "qualità" che le permette di sopravvivere all'apocalisse: come fa notare il personaggio di Woody Harrelson, infatti, gli zombie la lasciano stare perché non ha un cervello.

Zombieland: Doppio colpo vedrà anche il ritorno di Jesse Eisenberg nei panni di Columbus, Emma Stone in quelli di Wichita e Abigail Breslin nel ruolo di Little Rock. Oltre alla Deutch, tra i nuovi volti troveremo Thomas Middleditch, Rosario Dawson e Luke Wilson.

Il film, classificato di recente come Rated R, vedrà la gang alle prese con dei nuovi tipi di zombie che si sono evolute nel corso del decennio e con i problemi derivati dal loro rapporto da famiglia disfunzionale. Questa volta il film sarà ambientato a Washington.

Diretto da Ruben Fleischer (Venom) e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool), Zombieland: Double Tap debutterà oltreoceano il prossimo 18 ottobre. Per l'arrivo nelle sale italiane, invece, dovremo attendere fino al 14 novembre. Siete curiosi di vedere questo sequel? Fatecelo sapere nei commenti.



Qui trovate il trailer italiano di Zombieland 2.