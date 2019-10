Zombieland: Doppio Colpo batte Maleficent 2 alle anteprime negli Stati Uniti

Secondo i dati comunicati da Deadline, Zombieland Doppio Colpo ha esordito con un incasso 2,85 milioni di dollari alle anteprime del giovedì negli Stati Uniti. Maleficent: Signora del Male ha invece ottenuto 2,3 milioni.

Nonostante ciò, gli analisti danno ancora in testa il film Disney per il totale del weekend: entro domenica Malificent 2 dovrebbe infatti arrivare a 45/50 milioni, mentre per il sequel di Zombieland è prevista un apertura da 25/30 milioni.

Diretto nuovamente da Ruben Fleischer, Zombieland: Doppio Colpo vede il ritorno di Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin e sarà distribuito da Sony Pictures in 3,052 americane. Per fare un confronto, Deadline paragone i potenziali risultati del box office del film a quelli di Kingsman: Il Cerchio d'Oro e The Predator, che hanno debuttato rispettivamente con 39 e 24,6 milioni. Per vedere il film in Italia dovremo attendere il 14 novembre.

Maleficent: Signora del Male proverà a replicare il successo ottenuto nel 2014 dal primo capitolo, che nonostante la fredda accoglienza da parte della critica è riuscito a conquistare il pubblico superando il traguardo dei 750 milioni al box office. Il film con Angelina Jolie è attualmente in programmazione anche nelle sale italiane, siete già andati a vederlo? Fatecelo sapere nei commenti.