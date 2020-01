Zombieland: gli autori sperano in un altro sequel o in un musical a Broadway

Dopo il successo del secondo film del franchise di Zombieland, intitolato Doppio colpo, tra i fan si è sparso il quesito su di un possibile nuovo sequel che riporti Woody Harrelson & co. in una nuova avventura. Questo è ciò che si auspicano anche gli autori, Rhett Reese e Paul Wernick, che ne hanno parlato in un'intervista.

I due autori hanno addirittura proposto un musical a Broadway, una prospettiva che sicuramente sorprende i fan.

"Ci piacerebbe vedere un altro Zombieland. Perché non un musical di Broadway? C'è molta gente che dice che sarebbe una grande idea. Andremmo ovunque con quei quattro/cinque attori adesso. Andremmo in battaglia con loro. Ci piacerebbe farne un terzo, speriamo che accada, prima o poi. Non ci resta che lasciare che gli dei del cinema ci sorridano".



Jesse Eisenberg aveva parlato del lungo tempo trascorso tra il primo e il secondo film:"Abbiamo aspettato dieci anni per girare il film perché abbiamo aspettato la sceneggiatura migliore. Nel frattempo gli autori hanno fatto Deadpool e quindi stavamo aspettando che finissero per poter scrivere questo. Aspettavamo tutti, io, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin. Stavamo tutti aspettando il miglior copione e finalmente è arrivato".

