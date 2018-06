Zombieland 2: il test screening cancellato a causa di un leak

Stando al sito americano Bloody Disgusting il test screening dell'atteso sequel di Benvenuti a Zombieland avrebbe dovuto avere luogo oggi giovedì 7 giugno all'Edwards Long Beach Stadium 26 & Imax, ma a causa di una fuga di notizie la produzione ha deciso di annullare l'appuntamento.

Sempre Bloody Disgusting fa sapere che il titolo del film per il test screening malauguratamente annullato era Zombieland: Double Tap, il che fa pensare che finora il titolo Zombieland Too fosse un titolo provvisorio.

Negli ultimi anni c'è sempre stata la tendenza ad eliminare il fattore numerico dai titoli dei sequel (i Marvel Studios sono stati pionieri in questo: dopo la saga di Iron Man, i sequel dei film dell'Universo Cinematografico Marvel hanno avuto sempre e solo dei sottotitoli, e non dei numeri) e adesso pare che anche questo nascente franchise zombie (figlio del successo del film del 2009 diretto da Ruben Fleischer) abbia deciso di accordarsi al nuovo format.

Inoltre Double Tap sarebbe un titolo particolarmente azzeccato: double tap (doppio colpo) è infatti la regola numero 2 delle tante regole per la sopravvivenza all'apocalisse zombie ideate dal protagonista del film, Columbus (Jesse Eisenberg); la regola del double tap consiglia di non risparmiare proiettili su uno zombie apparentemente morto, perché c'è sempre la possibilità che lo zombie non sia del tutto deceduto e stia solo aspettando il momento giusto per saltarti addosso e divorarti.

Dopo una produzione a dir poco travagliata, che in più di un'occasione ha rischiato di interrompersi definitivamente, Zombieland 2 adesso sembra finalmente pronto. Non c'è ancora una data di uscita ufficiale, ma il film dovrebbe arrivare nel corso del 2019, con il cast originale nuovamente protagonista.