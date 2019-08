Zombieland 2, il sito ufficiale del film...è una pagina Myspace!

Atteso dai fan di tutto il mondo dopo il successo del primo film, Zombieland 2 esordisce in rete con un colpo di genio: direttamente dagli albori delle comunità virtuali, il sito della pellicola riesuma lo stile di MySpace con un risultato spassoso e sicuramente nostalgico.

Il classico Zombieland è una piccola perla del cinema di genere che sa coniugare il filone degli zombie con un tono divertito e dissacrante: la miscela esplosiva per un seguito degno di tale nome ha richiesto dieci anni di preparazione, ma finalmente Zombieland 2 è pronto per uscire in sala a fine 2019.

Prima di sbarcare al cinema il film non ha mancato l’appuntamento con un passo commercialmente utile per la sua promozione, ovviamente con un tocco di classe: scavalcando a piè pari la generazione attuale dei social network, Zombieland 2 si presenta online con una pagina sfolgorante di MySpace, il sito nato nel 2003 per promuovere connessioni sociali tra gli utenti.

Con la sua grafica inconfondibile e oggi decisamente eccentrica, il sito realizzato per il film è un tuffo nei ricordi dei primi passi compiuti dalla Rete per cominciare a condividere con i propri contatti la foto del giorno, la canzone del cuore o le pagine di un diario non così segreto; così anche per Zombieland 2 non manca il cursore personalizzato, la playlist musicale e persino la classifica dei miglior amici!

L’occasione è davvero buona per ingannare l’attesa del film già annunciato per l’Italia mentre trapela un altro scatto ufficiale dal set: siete pronti a riunirvi alla banda di Tallahassee, Columbus, Wichita e Little Rock?