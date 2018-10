Zombieland 2, Ruben Fleischer: 'Il film sarà fantastico e migliore dell'originale'

Durante una recente intervista promozionale per il suo nuovo film Venom, il regista Ruben Fleischer ha parlato anche del prossimo Benvenuti a Zombieland 2, sequel della celebre commedia horror da lui diretta nel 2009.

Il regista si è detto leggermente preoccupato, non tanto per il film in se quanto per il lasso di tempo trascorso dal primo capitolo. Ha però assicurato che il sequel sarà fantastico e terrà conto di tutti gli anni passati dagli eventi della commedia horror del 2009.

"C'è un lungo intervallo che ci separa dal primo film. Ovviamente sono un po' preoccupato, perché non puoi fare a meno di riconoscere il passare del tempo. Per esempio Abigail [Breslin, la co-protagonista, ndr], all'epoca aveva 12 anni e adesso, sorpresa sorpresa, è cresciuta. Abbiamo deciso di tenere conto di questi anni in fase di sceneggiatura. Lo abbiamo riconosciuto e accettato come parte della narrazione, quindi il tempo trascorso per i fan sarà trascorso anche per i personaggi del film."

Il regista ha continuato: "Per quanto riguarda l'energia, e la sorpresa, è davvero importante per tutti coloro che sono coinvolti nel film, io, il cast, il produttore, tutti noi ... sentiamo fortemente che l'unica ragione per fare questo film è il fatto che crediamo che sia migliore dell'originale. Nessuno di noi vuole fare qualcosa che rovini ai fan l'esperienza del primo film, perché quel film non è importante solo per loro, è importante anche per noi. Siamo affezionati alla storia che stiamo raccontando, al mondo che abbiamo creato e siamo sicuri di poter fare anche meglio che in passato. Sarà fantastico."

Le riprese di Zombieland 2 inizieranno nel 2019. Nel frattempo, vi ricordiamo che il nuovo film di Ruben Fleischer, Venom, è attualmente in programmazione nei cinema italiani.