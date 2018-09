Zombieland 2, le riprese del sequel con Emma Stone e Woody Harrelson a gennaio 2019

Lo scorso luglio era arrivata l'ufficialità: Zombieland 2 aveva ricevuto il via libera dalla Sony Pictures dopo tanti rumor e posticipi, confermando inoltre il ritorno dell'intero cast originale e del regista Ruben Fleischer (Venom), che dirigerà una sceneggiatura scritta nuovamente da Paul Wernick e Rhett Reese (Deadpool).

Oggi però arriva una notizia che farà ancora più felici i fan del primo, geniale film uscito ormai 9 anni fa nelle sale, brillante parodia del genere zombie, ricercato nella regia e sofisticato nella scrittura, ricca di humor e momenti assurdi che poi hanno fatto il successo del titolo.



Come riporta infatti Production Weekly, le riprese del film dovrebbero iniziare il prossimo 28 gennaio, sotto il titolo di "Zombieland Too", con il gioco di parole che richiama il due e anche il "troppo", l'esagerazione.



Secondo quanto riportato in precedenza dal sito Splash Report, il film sfrutterà la pausa di dieci anni dal film precedente e ruoterà attorno al quartetto di protagonisti del primo capitolo, che secondo indiscrezioni dovrebbero tornare in un mondo in cui la piaga degli zombie si è addirittura evoluta, dove la popolazione sta perdendo peso e c'è un generale senso di apatia che s'impadronisce dei protagonisti della storia.



Questa situazione porterà il personaggio di Emma Stone a fuggire e quello di Abigail Breslin a scappare con un nuovo personaggio al momento senza nome, che condurrà a una missione di salvataggio su larga scala. I nostri protagonisti troveranno però una razza di zombie molto più forte di quella precedente.



Zombieland Too vedrà nel cast anche Jesse Eisenberg e Woody Harrelson.