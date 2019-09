In Zombieland 2: Double Tap ci sarà uno zombie ispirato a Terminator

In una nuova intervista con Fandango, il regista Ruben Fleischer ha rivelato che nel suo prossimo film Zombieland: Double Tap sarà introdutto un nuovo, formidabile tipo di zombi ispirato al franchise di Terminator.

Il regista ha spiegato che, rispetto al primo film, Tallahassee e i suoi compagni sopravvissuti si sentono molto meno minacciati dai non morti e hanno iniziato a dargli dei soprannomi: ad esempio ci sono gli Homer, zombi particolarmente stupidi, mentre i Ninja sono estremamente subdoli. Tuttavia, una nuova minaccia emerge sotto forma di T-800.

"Questi T-800 sono una forma molto più pericolosa e minacciosa di zombi", ha detto Fleischer. "Per la prima volta, penso che i nostri eroi si sentano davvero in pericolo a causa di questa forma di zombi figlia di una recente evoluzione". Q

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.

Il film, classificato come Rated R, vedrà la gang alle prese con dei nuovi tipi di zombie che si sono evoluti nel corso del decennio che separa gli eventi di questo sequel da quelli del film originale, uscito (e ambientato) nel 2009. Ma, oltre alle orde di morti viventi, i nostri dovranno anche vedersela con i problemi derivati dal loro strano rapporto da famiglia disfunzionale. Questa volta, inoltre, il film sarà ambientato a Washington, e non più a Los Angeles. Diretto da Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool), Zombieland: Double Tap debutterà oltreoceano il prossimo 18 ottobre. Per l'arrivo nelle sale italiane, invece, dovremo attendere fino al 14 novembre.

Per altri approfondimenti recuperate il trailer italiano di Zombieland 2 e il nuovo spot di Zombieland.