Zombie Town: R.L. Stine condivide il poster del nuovo film in uscita a dicembre

Dopo l'annuncio del cast di Zombie Town di fine agosto, poco o nulla si è saputo dell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di R.L. Stine, uscito nel 2012. Con un post su Twitter è stato lo stesso scrittore statunitense a pubblicare un poster in anteprima, annunciandone l'uscita nelle sale a dicembre.

Il romanzo viene decritto in questi termini: "Questa era una città così bella e tranquilla. Ma era prima di tutti quegli zombie. Quando il dodicenne Mike e la sua amica Karen vanno a vedere un film horror intitolato Zombie Town, l'ultima cosa che si aspettano è che i personaggi del titolo escano dallo schermo e li inseguano per tutto il cinema. E non è di popcorn che queste creature affamate vogliono nutrirsi, ma di cervelli umani! Ora Mike e Karen cercano freneticamente di fuggire per le strade della loro città, in preda al panico, prima che bande di zombie trasformino ogni singolo cittadino in un famelico divoratore di carne. Ma se Mike pensa di essere al sicuro una volta raggiunta casa sua e avvertiti mamma e papà, è meglio che si ricreda. Quando gli zombie dicono che è ora di pranzo, nessuna casa è al sicuro! Zombie Town è la rivisitazione deliziosamente spettrale di R.L. Stine del genere horror che sta infettando il mondo, morso dopo morso".

Un assaggio di ciò che vedremo al cinema ci è stato gentilmente offerto dallo stesso Stine, che non vede l'ora di ammirare un'altra sua creatura sul grande schermo e che tramite il suo Twitter ha annunciato: "Il mio nuovo film. Nelle sale a dicembre", con tanto di poster (ufficiale o meno, non è dato saperlo) in allegato.

Per ulteriori novità su Zombie Town non resta che attendere, mentre è di febbraio la notizia dell' annuncio da parte di Disney+ della serie live-action di Piccoli Brividi, basata proprio sui racconti horror di R.L. Stine.